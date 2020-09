Wann können wir wieder reisen?

Integrationsministerin Susanne Raab sorgte einem Sager bei der Präsentation des Integrationsberichts heute Mittag für einigen Wirbel ("Wir wollen kein Chinatown, kein Little Italy"). Sie wollte damit auf ein mögliches Problem durch das Entstehen von Parallelgesellschaften hinweisen, erntet aber seitdem vor allem Im Internet viel Spott und Häme. Viele sehen in den chinesisch oder italienisch geprägten Vierteln, wie es sie zum Beispiel in New York oder London gibt, nämlich gar keine Schreckensvision.

Wann man diese besonderen Städte und Viertel aber je wieder besuchen wird können, ist aktuell unklar. Wegen der Corona-Krise sind Auslandsreisen momentan kaum, beziehungsweise nur in bestimmte Länder möglich. Wie schwer ist die Reisebranche also von den Auswirkungen der Krise betroffen? Sehr schwer, meint Axel Halbhuber, der Leiter des KURIER-Reise-Ressorts im Interview mit meinem Kollegen Elias Natmessnig.

