US-Midterms: Die Folgen für Trump und Biden

Noch sind nicht alle Stimmen bei den US-Midterms ausgezählt, aber der Senat bleibt wohl in demokratischer Hand. Anders im Repräsendatenhaus. Hier deutet dürften die Republikaner die Oberhand gewinnen. Doch was bedeuten die Ergebnisse für Präsidenten Joe Biden. Werden seine Gesetzesvorschläge jetzt immer blockiert und er zur berühmten Lame Duck? Was bedeutet das Ergebnis für Donald Trump? Und wer ist der neue starke Gegner Trumps in den Reihen der Republikaner? Das beantwortet heute der US-Experte des KURIER Konrad Kramar: