Ukraine: Heißer Kampf im kalten Winter

Die Einnahme der Stadt Cherson letzte Woche ist der größte Erfolg für die Ukraine seit Beginn des Krieges. Cherson ist strategisch wichtig, liegt sie doch am Fluss Dniepr und ist das Tor bis zur Halbinsel Krim. Doch die wie immer gut informierten britischen Nachrichtendienste warnen vor übereiliger Freude. Russland könnte bald zurückschlagen. Wie also ist die militärische Lage in der Ukraine, drohen harte Gefechte und wie weit wird das Winter-Wetter den weiteren Kriegsverslauf bestimmen? Fragen, die heute Walter Feichtinger, Sicherheitsexperte vom Center für strategische Analysen beantwortet: