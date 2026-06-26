Die KI- und Cybersicherheitsfirma Dream, die er mitgegründet hat, ist jüngst mit drei Milliarden US-Dollar bewertet worden. Sein Treffen mit FPÖ-Chef Herbert Kickl Anfang Juni sorgt erneut für Gerüchte, der Ex-ÖVP-Chef und Kanzler könnte in die Politik zurückkehren. Im Studio KURIER-Podcast spricht Sebastian Kurz über den Iran-Krieg, Künstliche Intelligenz und die Bedeutung seines Treffen mit dem FPÖ-Obmann.