Sebastian Kurz: Krieg, KI und das Treffen mit Kickl
Die KI- und Cybersicherheitsfirma Dream, die er mitgegründet hat, ist jüngst mit drei Milliarden US-Dollar bewertet worden. Sein Treffen mit FPÖ-Chef Herbert Kickl Anfang Juni sorgt erneut für Gerüchte, der Ex-ÖVP-Chef und Kanzler könnte in die Politik zurückkehren. Im Studio KURIER-Podcast spricht Sebastian Kurz über den Iran-Krieg, Künstliche Intelligenz und die Bedeutung seines Treffen mit dem FPÖ-Obmann.
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