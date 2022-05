"Nehammer hat noch keine eigene Handschrift"

Am Samstag bestätigt die ÖVP Bundeskanzler Karl Nehammer in Graz als ihren Parteichef. Mit seiner Rede wird Nehammer auch den Versuch wagen, zu erklären, wofür die Volkspartei nach der Ära von Sebastian Kurz steht und wie sie nach den vielen Personalwechseln wieder in ruhigeres Fahrwasser gelangen soll.

Warum Nehammer noch keine "eigene Handschrift" hat und auf welche Themen er jetzt setzen sollte, erklärt Politikberater Thomas Hofer im Interview.