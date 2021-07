Ist eine Impfpflicht eine gute Idee?

Anfang des Jahres waren die Wartelisten lang. Wer eine Impfung gegen das Coronavirus wollte, musste teils wochen- oder monatelang warten. Mittlerweile gibt es vielerorts mehr Impfstoff als Impfwillige. Jetzt geht es für die Politik vor allem darum, die noch nicht Geimpften zu überzeugen, sich immunisieren zu lassen.

Nachdem viele Staaten zumindest für bestimmte Berufsgruppen eine Impfpflicht eingeführt haben, flammt auch in Österreich die Diskussion wieder auf, ob solche Schritte sinnvoll wären. Diese Frage wollen wir heute in unserem Pro&Contra-Format behandeln. Die Gesundheitsredakteurin Ingrid Teufl und Wissenschaftsredakteurin Susanne Mauthner-Weber diskutieren in dieser Folge darüber, ob man gewisse Berufsgruppen zum Impfen verpflichten soll oder nicht.