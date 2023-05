"Ich brauche keine Substanzen"

Der Neos-Gründer und ehemalige Politiker Matthias Strolz meldet sich wieder zurück. Nicht nur als Musiker. Als Berater des pinken Wiener Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr soll er dem Gründungsprozess eines Bildungszentrums für Innovationen in der Stadt beistehen. Im KURIER daily erzählt er von seinen Erfahrungen in Goa, warum Lehrer der wichtigste Beruf der Republik ist, worum es in seiner Musik geht und kommentiert außerdem die politische Lage im Land.