Genesen, dreimal geimpft: Jetzt habe ich Omikron

Wirklich überrascht hat mich die erneute Infektion nicht. Es war nur eine Frage der Zeit. Wir haben zwar beide unsere Kontakte eingeschränkt, aber trotzdem immer wieder Menschen gesehen. Ganz sicher wissen wir es dieses Mal nicht, weil mittlerweile so viele Leute positiv sind, aber wir vermuten, dass wir uns angesteckt haben, als wir am Wochenende mit Freunden etwas trinken waren. Am Montag hatten wir beide noch ein negatives Testergebnis. Am Dienstag hat mein Freund das positive Ergebnis erhalten, ich am Mittwoch. Ich hatte davor schon ein leichtes Halskratzen und Husten. Das Gefühl ist mir bekannt vorgekommen, das Ergebnis hat meine Vermutung dann bestätigt. Zwar hat mich das Ergebnis nicht überrascht, aber gut fühlt es sich auch nicht an. Leider sind wir beide auch nicht symptomfrei, aber dieses Mal ist es nicht so schlimm wie bei der ersten Infektion. Es ist nicht alles so vernebelt. Ich kann denken, ich kann lesen, ich kann Sachen erledigen und ich habe nicht mehr so extreme Gliederschmerzen. Das war beim ersten Mal ganz anders. Natürlich habe ich dennoch Husten und die Nase ist verstopft, aber es ist nicht so belastend wie beim ersten Mal.