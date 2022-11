Eskaliert der Wirtschaftskrieg zwischen USA und China?

Die USA schneiden China den Zugang zu hochkarätiger Chip-Technologie ab. Damit wird es für das Reich der Mitte sehr schwer möglich, an die begehrte Hardware heranzukommen, die vor allem für künstliche Intelligenz, Supercomputer und Forschung so notwendig ist. Aber natürlich auch für militärische Entwicklungen. Wir können davon ausgehen, dass das aber nur der Auftakt war. Erleben wir hier also nach dem Ukraine-Krieg eine weitere Krise zwischen Weltmächten? Und wie kann sich Europa darauf vorbereiten? Fragen die heute Sebastian Kummer, Leiter des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik an der WU Wien beantwortet.