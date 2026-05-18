Der 70. Eurovision Song Contest ist geschlagen: Gewonnen hat überraschenderweise Bulgarien mit dem Song "Bangaranga" von Dara. Kurz sah es so aus, als würde Israel gewinnen, das sorgte dafür, dass die Stimmung in der Stadthalle kippte. Das Großevent war eine Herausforderung - vor allem für die Polizei. Studio KURIER Host Caroline Bartos zieht gemeinsam mit Chronik-Chefin Agnes Preusser und Kultur-Chef Georg Leyrer Bilanz über den ESC 2026.