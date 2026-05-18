Bulgarien schlägt Israel: Das war der 70. ESC - Analyse
Der 70. Eurovision Song Contest ist geschlagen: Gewonnen hat überraschenderweise Bulgarien mit dem Song "Bangaranga" von Dara. Kurz sah es so aus, als würde Israel gewinnen, das sorgte dafür, dass die Stimmung in der Stadthalle kippte. Das Großevent war eine Herausforderung - vor allem für die Polizei. Studio KURIER Host Caroline Bartos zieht gemeinsam mit Chronik-Chefin Agnes Preusser und Kultur-Chef Georg Leyrer Bilanz über den ESC 2026.
Alles klar? „Studio KURIER“ – überall, wo es Podcasts gibt und auch auf YouTube als Video-Podcast.
Abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt. Mehr Podcasts gibt es auch unter kurier.at/podcasts.
Hier geht es zu den aktuellen Abo-Angeboten. Print oder Digital – sie sind der einfachste Weg, journalistische Arbeit zu unterstützen.
Kommentare