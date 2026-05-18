Nach dem ersten Sieg Bulgariens beim Eurovision Song Contest stellen sich einige Fragen zur 71. Ausgabe des musikalischen Megaevents im kommenden Jahr - etwa zum Austragungsort und wie die Stimmung in dem südöstlichen EU-Land gegenüber der Veranstaltung und allem, was mit ihr einhergeht, ist. Siegerin Dara hat sich jedenfalls schon für Bulgarien als Austragungsort ausgesprochen. Bulgarien nimmt erst seit rund 20 Jahren am ESC teil. Häufig qualifizierte es sich nicht für das Finale. 2023 bis 2025 pausierte das zuletzt mit zahlreichen Neuwahlen beschäftigte Land - aus finanziellen Gründen. Nun muss es jedoch die nächste Ausgabe stemmen und gehört zu den ärmsten EU-Ländern.

Regierungschef erwartet Europa und die Welt Dara sei mit ihrem ESC-Gewinnersong "Bangaranga" ein Beispiel dafür, dass Bulgarien siegen könne, schrieb der bulgarische Regierungschef Rumen Radew auf Facebook. "Bulgarien erwartet Europa und die Welt bei der Eurovision 2027!" Dara selbst sagte Berichten bulgarischer Medien zufolge: "Im kommenden Jahr kommt der ESC nach Sofia, und wir müssen uns vorbereiten." Der Eurovision Song Contest 2027 könnte in der Arena 8888 (benannt nach einer Gaming-Plattform), der größten Halle der Balkanmetropole, ausgetragen werden. In der 2011 fertig gestellten Multifunktionshalle finden Sportturniere und Konzerte statt. Auch der eher wenig beachtete Junior-ESC ging hier schon mal über die Bühne, ebenso Konzerte von Lady Gaga, Jennifer Lopez, Eros Ramazzotti oder den Red Hot Chili Peppers. Die Arena liegt im Osten der Hauptstadt, auf dem Weg zum internationalen Flughafen, und fasst etwa 13.000 bis 15.000 Zuschauer. Sie ist damit vergleichbar mit der Wiener Stadthalle, die jedoch beim ESC so umgebaut worden war, dass rund 10.000 Menschen bei den Shows und Proben dabei sein konnten.