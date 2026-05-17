Singt Israel auch beim Song Contest in Bulgarien? Die Debatte wird giftig

Wer in diesem Moment nicht schlucken musste, der hat im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst. Es wurde also von einer vollen Stadthalle, vor einem Millionenpublikum in Europa, in Wien ein israelischer Künstler ausgebuht. Nicht, weil er schlecht gesungen hätte (hat er nicht), nicht weil der Song fad war (war er) – sondern weil er Israeli ist.

Sein Auftritt war mit Spannung erwartet worden: Die Teilnahme Israels sorgte für viel Streit und den Boykott des ESC durch fünf Länder (darunter ESC-Schwergewichte). Aber Noam Bettans Songpräsentation verlief ohne viel Unmut. Als es aber so aussah, als ob Israel gewinnen würde, kippte die Stimmung in der Stadthalle: Es rumorte. Und für einen Moment wurde man gewahr, was ein Sieg Israels für Folgen hätte. Ein ESC in einem Krieg führenden Land (auch die Ukraine richtete ihn nach dem Sieg nicht aus)? Welche TV-Sender würden dann noch abspringen?

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Jetzt ist ein Musikbewerb, bei dem es orange Katzenfellmoonboots, einen brennenden Beichtstuhl und ein depressives silbernes Alien gibt, wohl nicht der geeignetste Ort, um die Komplexität der Lage im Nahen Osten in aller Tiefe auszuleuchten. In einer genau geführten Debatte kann man Israel fundiert kritisieren – und trotzdem keine Schlagseite haben. Diese, die Schlagseite, aber ist beim ESC nicht nur bei den Buhrufen unübersehbar. Dabei, das hat man bei den Demos gesehen, kommt es zu absurden Allianzen, die an Monty Python erinnern – halt ohne Pointe: Die antijudäische Volksfront und die Volksfront gegen Judäa versammeln Weitaußen-Linke (darunter welche, die sich mit der Hamas solidarisieren) ebenso wie (queere) Minderheitengruppen oder, am anderen Ende des Spektrums, manche, die als offen weit rechts und transfeindlich gelten. Wer glaubt, da geht es simpel „Links gegen Rechts“, macht es sich auch mit der Komplexität der antiisraelischen Stimmungslage zu einfach.