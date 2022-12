Die gefährliche Achse Russland-Iran

Ende Oktober hatte das iranische Außenministerium zugegeben, was westliche Geheimdienste seit mehr als einem Jahr berichtet hatten: Ja, man habe Kamikaze-Drohnen vom Typ Shahed-136 an Russland geliefert, aber nur vor Beginn des russischen Einmarschs in der Ukraine.

Es gibt unzählige Indizien, die darauf hinweisen, dass diese Version nicht stimmt; der Iran stattdessen auch seit Kriegsbeginn mindestens 2.400 weitere Drohnen an Moskau verkauft hat, damit die russische Armee sie gegen Städte und Energie-Infrastruktur in der Ukraine einsetzen kann. Davon berichteten auch Augenzeugen dem KURIER in der Ukraine.

Warum unterstützt der Iran Russland in diesem Krieg militärisch? Was bietet Russland als Gegenleistung an? Und warum sind diese iranischen Drohnen so extrem gefährlich? Das alles und mehr bespricht Moderator Johannes Arends in der heutigen Folge mit Armin Arbeiter, Redakteur im Außenpolitik-Ressort des KURIER.