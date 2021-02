Darf mein Lieblingslokal bald aufsperren?

Schnitzel, Kaiserschmarrn, frischer Kaffee und noch vieles, vieles mehr - Österreichs-Gastro-Szene hat so viel zu bieten. Im Moment jedoch lediglich in der To-Go-Variante. Könnte sich das vielleicht endlich wieder ändern? Die Gastronominnen und Gastronomen pochen jedenfalls darauf, dass sie endlich aufsperren dürfen und dafür fühlen sie sich auch bereit, denn sie haben die notwendigen Sicherheitskonzepte erarbeitet. Wie wahrscheinlich so ein Öffnungsschritt tatsächlich ist und welche Maßnahmen uns da erwarten würden, erzählt Mario Pulker, Spartenobmann der Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreicher. Außerdem spricht Moderatorin Caroline Bartos mit Miranda Suchomel, Leiterin des Instituts für Hygiene an der MedUni Wien, darüber, ob die derzeitige Infektionslage solche Öffnungsschritte überhaupt zulassen würde.

