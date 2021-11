Die Prognosen sind eindeutig: Es bleibt nur noch wenig Zeit, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Dementsprechend groß sind die Erwartungen in den Klimagipfel COP26, der am Sonntag in Glasgow gestartet ist. Aber wird der große Wurf gelingen? Klimaexperte Franz Prettenthaler dazu im Podcast-Interview.