Wofür Reiseveranstalter verantwortlich sind und wofür nicht

Abgeblitzt ist auch ein anderer Doch-nicht-Urlauber, der vorigen Sommer eine Almhütte für 14 Personen – ohne Verpflegung – gemietet hatte. Auch er wollte mit Verweis auf Corona kostenlos vom Vertrag zurücktreten. Das Gericht urteilte, dass der Reisende selbst entschieden hätte, mit wem er auf die Hütte fährt und damit ein Infektionsrisiko nicht beim Vermieter lag.

Abenteuer bleibt Abenteuer

Auf einen Vergleich lief ein Streit mit einem Südamerika-Reisenden hinaus. Dieser hatte sich vor Reiseantritt um 500 Euro impfen lassen und nach der Reise argumentiert, dass die Impfungen nicht nötig gewesen wären. Er berief sich auf Informationen einer Behörde im Urlaubsland. Die Beweislast lag beim Veranstalter. Er hätte belegen müssen, dass die Angaben des Klägers nicht korrekt waren.

Ein Abenteuer wollte ein Paar in Äthiopien erleben. Gebucht wurde eine Safari, Unterkunft im Militär-Camp, Ausflüge mit dem Jeep in die Wildnis, keine Dusche, kein WC. Nach kurzer Zeit habe der Mann Durchfall bekommen und befürchtet, dass er an Ruhr erkrankt ist. Seine Frau gab an, dass sie sich nicht um ihn kümmern habe können, weil er so erbärmlich gestunken habe, wegen der katastrophalen Hygienebedingungen im Camp. Entschädigung gab es keine, weiß Lindinger. Das Paar hätte wissen müssen, auf was es sich bei so einem Abenteuerurlaub einlässt.