Wiener Ärztin hilft in Afrika: „Menschlich können wir gewinnen“

Doch das bloße Heilen somatischer Problem war der Medizinerin mit dem großen Herzen zu wenig. Sie initiierte und implementierte gleich ein Bündel an Hilfsprojekten, „damit die Familien auf die Beine kommen“, wie sie sagt. Das reicht von gemeinsamen Anstrengungen, damit die Menschen sauberes Trinkwasser haben, über Waisenhäuser, Kindergärten und vier Schulen, die gegründet wurden, bis hin zu Werkstätten, in denen die Jungen Tischler, Maurer, Schlosser oder Schneider lernen können. „Wir sind für alle Ein-Euro-Leute zuständig“, umschreibt die rüstige Mittsiebzigerin die Zielgruppe: Also alle, die mit weniger als einem Euro pro Tag ihr Auslangen finden müssen.

Tourismus-Projekt im Massai-Gebiet