Warum Deutschlands Energiewende feststeckt

Abhilfe ist nicht in Sicht, vielmehr zeigen sich Energieexperten ratlos, wie denn der Strom aus den in den nächsten Jahren zum Abschalten vorgesehenen AKWs ersetzt werden soll. Eine gute Gelegenheit für die immer noch starke Atomlobby in Deutschland, erneut eine Verlängerung der Laufzeiten zu fordern.

Zugleich stagniert der Ausbau der Windenergie. Die anfangs rasante Vermehrung der Windparks im Bereich der Nordsee hat sich stark verlangsamt. Ein Grund sind die immer aufwendigeren und langsameren Genehmigungsverfahren, vor allem wegen der hohen Umweltauflagen. Außerdem laufen allmählich die ersten der bisher großzügigen Förderungen für Windstrom aus. Die deutschen Hersteller von Windkraft-Anlagen bauen bereits Mitarbeiter ab. Das derzeitige Resümee für die deutsche Energiewende fällt also ziemlich enttäuschend aus. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht der Beraterfirma McKinsey lautet das so: „Weit entfernt von den selbst gesteckten Zielen.“