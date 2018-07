D-Day für die Atomenergie

Es wird in jedem Fall ein Urteil, das Europas Atom-Lobby nicht kalt lassen wird: Am Donnerstag entscheidet der Europäische Gerichtshof in erster Instanz über die Zulässigkeit von Subventionen für den Neubau des Atomkraftwerks Hinkley Point in Großbritannien.

Urteilt das Gericht pro Subvention, ist das ein Freibrief für die Atomindustrie, neue AKW zu errichten, auch wenn sie sich auf Jahrzehnte hinaus nicht rechnen. Ist das Gericht dagegen, wäre der AKW-Neubau in Europa beendet. Möglich ist auch, dass die Briten zurück zum Start geschickt werden und neuerlich um eine Fördergenehmigung ansuchen müssen. Mit dem Brexit können sich die Briten nicht aus diesem Prozess hinausstehlen – zumindest nicht, wenn sie Zugeständnisse von der EU wollen.

Oberösterreichs Landesrat Rudi Anschober (Grüne) fiebert dem Urteil sichtlich entgegen. Immerhin war er es, der die Initiative ergriff und 2015 die Bundesregierung überzeugte, beim Europäischen Gericht gegen die Milliarden-Förderung für Hinkley Point zu klagen. Gut ein halbes Jahr zuvor hatte die EU-Kommission den Briten nämlich die Genehmigung für die Beihilfen gegeben. 113 Euro je Megawattstunde Strom plus Inflationsausgleich würde dem Atomkraftwerk 35 Jahre lang als gesicherter Abnahmepreis – bezahlt von den Stromkunden – zugesagt. Das ist in etwa das Doppelte des aktuellen Großhandelspreises für Strom in Europa. Der Bau neuer Atomkraftwerke ist derart teuer, dass er sich eben erst mit Strompreisen deutlich über 100 Euro je Megawattstunde rechnet.