Swissport-Chef: „Wir suchen 30.000 neue Mitarbeiter“

Das Flugvolumen brach 2020 um beinahe 90 Prozent ein. Das Frachtgeschäft hat sich ziemlich schnell erholt, aber das Ground Handling nicht, also Check-in, Gate und Vorfeldabfertigung wie das Schleppen von Flugzeugen und Gepäck. Wir mussten unsere Kosten um 25 Prozent senken, einfach um zu überleben, und haben deshalb rund 20.000 von 65.000 Mitarbeitern verloren. Bis Ende Sommer stellen wir rund 30.000 neue Mitarbeiter ein, davon 17.000 für Personalaufbau und 13.000 fluktuationsbedingt.

Braucht es für die Arbeit auf Flughäfen spezielle Qualifikationen?

Ja, allein schon sicherheitstechnisch. Die Leute müssen einige Wochen lang eingeschult werden. Wir haben in UK und den USA erstmals eine Social-Media-Kampagne gestartet, wo wir gezielt im Umfeld der Flughäfen um Mitarbeiter werben. Die läuft sehr gut.

Wann wird die Luftfahrt das Vorkrisen-Niveau erreichen?

Seit März boomt der Luftverkehr wieder. Meine persönliche Prognose ist, auf Inlandsflügen und der Kurzstrecke erreichen wir das Aufkommen von vor der Pandemie im Jahr 2023. Der Business-Verkehr kommt auch wieder zurück. Die Langstrecke hängt von den Spritpreisen und der Inflation ab.

Swissport eröffnete ein neues Luftfrachtzentrum in Fischamend nahe dem Wiener Flughafen. Warum ausgerechnet Wien? Wir fahren einen ambitionierten globalen Expansionskurs. Unser neues, 8.000 Quadratmeter großes Cargo Center ist auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Wien ist das Gateway zum Osten. Flugzeuge und Trucks liefern aus dem Westen an, wir bündeln hier die Fracht für unsere Kunden, die sie weiter in Richtung Osten transportieren. In Wien haben wir im Vorjahr 118.000 Tonnen umgeschlagen, wir rechnen für heuer mit 130.000 Tonnen. Seit dem Vorjahr haben wir unsere Cargo-Kapazitäten in Frankfurt, Belgien, den Niederlanden, UK und Johannesburg ausgebaut. Wir expandieren auch in Australien, Korea und Japan. Wir beförderten im Vorjahr 5,1 Millionen Tonnen Fracht. Das war bereits ein neuer Rekord, etwas mehr als 2019.