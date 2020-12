Slowakei: Ein toter Reporter, ein Oligarch in Haft und eine heiße Spur

Hascak wird Geldwäsche und Korruption vorgeworfen. Im Brennpunkt steht ein Skandal, der inzwischen mehr als ein Jahrzehnt her ist: Die sogenannte „Gorilla-Affäre“. Im Jahr 2011 waren Tonaufnahmen einer Abhöraktion der slowakischen Polizei aufgetaucht, die Hascaks kriminelle Beziehungen zur damaligen Spitze der slowakischen Politik belegen sollten. Der Oligarch und die von ihm geführte Firmengruppe war massiv an Privatisierung und Verkauf öffentlicher Unternehmen in der Slowakei beteiligt: Darunter große Energieversorger und der Flughafen Bratislava. Dafür sollen Millionen aus den Kassen von Penta an slowakische Politiker geflossen sein.

Die Affäre brachte die damalige christdemokratische Regierung unter Premier Mikulas Dzurinda zu Fall. Hacsak blieb unangetastet. Die Beweise, so hieß es von da an, seien nicht ausreichend.