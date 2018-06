Sägeindustrie: Wie konstruktive Bretter die Bauwelt verändern

Die viergeschossige Wohnanlage am Wiener Mühlweg, das acht Stockwerke hohe „Bridgeport House“ in London oder das fünfgeschossige Mehrfamilienhaus „Woodcube“ in Hamburg – Bauten aus hochwertigem Holz liegen im Trend. Das wohl herausragendste Projekt wird derzeit in der Wiener Seestadt Aspern vom Immobilieninvestor Günter Kerbler hochgezogen: das 24-stöckige und 84 Meter hohe „Holzhochhaus Wien“, kurz Hoho Wien genannt. Die Baukosten für diesen Hybridbau, dessen Holzanteil 75 Prozent beträgt, werden mit rund 65 Millionen Euro beziffert.

Der Baustoff Holz hat viele Vorteile: hohe Tragkraft, geringes Eigengewicht und gute Elastizität. Außerdem ist bei Holz die Kohlendioxid-Bilanz deutlich besser als bei der Herstellung von Stahl und Zement.

Dazu muss man wissen, dass der neue Trend zum Holz im Wohn- und Bürobau ohne den Hochleistungsbaustoff Cross Laminated Timber (CLT), sprich Kreuzlagenholz bzw. Brettsperrholz, nicht möglich wäre. Decken, Wände, Dachelemente und ganze Gebäudehüllen können mit diesem statisch belastbaren Baumaterial errichtet werden. Zugleich hat dieses technisch getrocknete und verklebte Holz eine hohe Formstabilität, weil die Längs- und Querlamellen kreuzweise angeordneten werden.

„ Österreich ist ein wesentlicher Brettsperrholz-Produzent, diese Produkte mit höherer Wertschöpfung beginnen bereits Früchte zu tragen“, sagt Erich Wiesner, Chef des Fachverbands der Holzindustrie und des Holzbauunternehmens Wiehag. Brettsperrholz oder Kreuzlagenholz wird von den österreichischen Sägeunternehmen hergestellt – 99 Prozent aus Fichten (und auch Tannen).

„Man hat in den vergangenen 15 Jahren in diese Wertschöpfung viel investiert“, sagt Rainer Handl vom Fachverband der Holzindustrie in der Wirtschaftskammer Österreich. „Vor zehn Jahren lag die Produktion von Kreuzlagenholz in Mitteleuropa bei rund 200.000 Kubikmetern, im nächsten Jahr werden wir bei weit mehr als einer Million Kubikmeter liegen.“