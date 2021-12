Rekordjagd in der Wüste

2030 soll zum Beispiel ein „Hyperloop“ (Hochgeschwindigkeitszug) fertig sein, der die knapp zweistündige Fahrt zwischen Dubai und Abu Dhabi auf nur zwölf Minuten verkürzt. In Dubai steht das höchste, in Abu Dhabi das schiefste Gebäude der Welt. Der Bauboom ist ungebrochen. Stararchitekten wie Zaha Hadid haben Brücken, spektakuläre Wolkenkratzer, mondäne Clubs, Riesen-Malls und künstliche Inseln errichtet, obwohl hier viele Monate im Jahr mit über 50 Grad geradezu lebensfeindliche Bedingungen herrschen. In dieser Zeit verlagert sich das Leben in gut gekühlte Innenräume. Dubai und Abu Dhabi machen anderen glitzernden Weltstädten wie New York, Schanghai und Singapur längst Konkurrenz. Und das lange sogar steuerfrei. Erst seit 2018 gibt es eine Mehrwertsteuer von fünf Prozent.