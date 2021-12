Verschrobenes Österreich, humorvolle Schweiz

Er hat Umwelt- und Architekturpreise erhalten und hinterlässt Besucher dennoch ratlos: der Österreich-Pavillon auf der Weltausstellung in Dubai. Diese wurde wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben und läuft noch bis zum Frühjahr 2022. Auf 440 Hektar präsentieren sich 190 Länder. Und verraten – manchmal durchaus ungewollt – viel über ihre momentane Verfasstheit.

Von außen erinnert das österreichische Gebäude an ein Beduinenzelt (leider auch an das AKW Zwentendorf). Die vom Architektenbüro „Querkraft“ designten und mit Lehmputz verkleideten Kegel sollen an alte orientalische „Windtürme“ erinnern, die (beschränkte) Kühlfunktion hatten. Das Motto ist „Nachhaltigkeit“, eines von drei Themen dieser Expo (neben Mobilität und „Möglichkeiten“).