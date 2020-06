Regierungsklausur: Investitionsprämie kommt

Unternehmen, die in den nächsten sechs Monaten Geld in die Hand nehmen, sollen mit einer Investitionsprämie von 14 Prozent belohnt werden.

Das hat Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck am Sonntag, also einen Tag vor der Regierungsklausur, von ÖVP und Grünen via ORF-Pressestunde ventiliert.

Wie berichtet sind zahlreiche der für die Klausur geplanten Corona-Hilfsmaßnahmen schon publik: Am Samstag bestätigten Grünen-Boss Werner Kogler und Bundeskanzler Sebastian Kurz, dass der Eingangssteuersatz von 25 auf 20 Prozent rückwirkend ab Jahresbeginn gesenkt werden soll. Für Arbeitslose soll es zwar keine höhere Netto-Ersatzrate, aber eine Einmalzahlung von 450 Euro geben; die Bezieher von Familienhilfe sollen 360 Euro pro Kind und Jahr bekommen; und für all jene, die so wenig verdienen, dass sie gar keine Lohnsteuer bezahlen, wird es laut Türkis-Grün eine Einmalzahlung über 100 Euro „Negativsteuer“ geben.