Pröll und Häupl fordern auf: „Huck di zuwa“

Landesweinbaupräsident Franz Backknecht lobte die Initiative der Traisentaler Winzer: „Das ist eine großartige Sache.“ Die Entwicklung, die Auslöser für die Aktion ist, beobachten Heurigenwirte auch in anderen Regionen: „Bevor bei uns der neue Handysender aufgestellt und dadurch der Empfang besser wurde, haben sich die Gäste im Lokal mehr mit einander beschäftigt“, erzählt etwa Ernst Schneider, Heurigen in Gobelsburg im Weinbaugebiet Kamptal betreibt. Viele Gäste seien weniger gesellig als früher. Das erlebt auch Heurigenwirt Lois Pomaßl in Weißenkirchen in der Wachau: „Es ist unterschiedlich. Aber einzelne Gäste könnten mit einer Flasche Wein daheim bleiben, da hätten sie genauso viel davon.“