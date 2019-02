Personalisierte Werbung: Woher wissen die so viel über mich?

Jeder, der im Internet unterwegs ist, kennt das Phänomen: Man sieht sich auf einer Online-Shopping-Webseite ein bestimmtes Produkt an. Kurze Zeit später tauchen Werbeanzeigen für genau jenes Produkt auf allen möglichen Webseiten, in sozialen Netzwerken oder in Apps auf.

Manchmal kommt es sogar vor, dass man gar nicht aktiv nach einer Sache gesucht hat, scheinbar nur mit einem Freund darüber gesprochen hat, und man sieht dennoch die entsprechende Werbung. Manch einer fühlt sich von der Werbeindustrie verfolgt. Das vermeintliche Stalking ist aber erklärbar.