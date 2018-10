Neugieriger Nachwuchs: Die unterschätzte Gefahr

Kinder sind neugierig – und oft schneller als Eltern und andere Betreuungspersonen denken. Laut Daten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) verunglückt in Österreich alle vier Minuten ein Kind. Drei Viertel dieser Unfälle passieren zu Hause oder in der Freizeit, nur zwei Prozent im Straßenverkehr. Viele der jährlich rund 41.600 Kinderunfälle in den eigenen vier Wänden könnten vermieden werden, wenn Eltern Vorkehrungen treffen. Denn: Am meisten passiert in der Altersgruppe der unter Fünfjährigen – ein Alter, in dem die Kleinen Risiken und Gefahren gar nicht einschätzen können.