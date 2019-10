Neue Pläne für alten Gutshof in Raiding

Der Meierhof Pöttsching, dessen erste urkundliche Erwähnung auf das Jahr 1372 zurückgeht, hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Auch nach vielen Jahrhunderten ist das historische Gebäude – zwischen Kirche und Gemeindeamt gelegen – Mittelpunkt der Gemeinde. Und zwar nicht nur in geografischer Hinsicht. Sondern auch, was das Dorf- und Vereinsleben betrifft. Doch weil an dem Edelhof der Zahn der Zeit genagt hat, wird demnächst mit einer Neugestaltung im Außenbereich gestartet. Auch einen neuen Pächter für das Lokal im Meierhof habe man in Aussicht, sagt Bürgermeister Martin Mitteregger ( SPÖ).

Seit die Gemeinde 1968 den Meierhof gekauft hat, wird das Gebäude von den Vereinen im Ort genutzt. „Wir haben hier sämtliche Veranstaltungen vom Konzert bis hin zu privaten Feiern, wie Trauungen“, sagt der Bürgermeister. Während der Sommermonate sei der Meierhof jetzt schon fast ausgebucht.