Neos fordern: Bei Terminnot soll Kasse den Wahlarzt bezahlen

Die Pinken wollen diese Entwicklung einbremsen – und lassen jetzt im Wahlkampf mit einer neuen Forderung aufhorchen: Wenn in einem für den Patienten „zumutbaren Zeitraum“ kein Termin bei einem Kassenarzt zu bekommen ist, soll die Krankenkasse den Wahlarzt bezahlen – zur Gänze.

So will man die Kassen dazu motivieren, wieder mehr Kassenstellen zu schaffen – und diese auch für Ärzte attraktiv zu machen. Einen Versuch, den niedergelassenen Bereich zu stärken, machte die SPÖ 2018 mit dem neuen Modell der „Primärversorgungszentren“. In Wien gibt es aktuell zwei, in Niederösterreich drei, in Oberösterreich und der Steiermark jeweils vier davon. Generell scheinen Gruppenpraxen, die sich zwei oder mehrere Ärzte teilen, ein Erfolgsmodell zu sein: Laut Anfragebeantwortung gab es 2010 erst 179 gemeldete Gruppenpraxen, im Juli 2019 schon 484, also mehr als doppelt so viele.

In Wien sorgte zuletzt die Überlegung von SPÖ-Stadtrat Christian Hacker, die Privatmedizin einzuschränken, für Aufregung. Die Ärztekammer lehnt Regulierungen ab und fordert stattdessen 1.300 zusätzliche Stellen für Kassenärzte.