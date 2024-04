Nachwuchswinzer haben den Weinbau im Blut

Die Weinviertler Alexander Schabel und Matthäus Hirschbüchler haben es geschafft: Sie nehmen am Finale der Schlossquadrat-Trophy in Wien teil, bei der seit 14 Jahren das „Weintalent des Jahres“ gekürt wird. Das Weinviertel ist dabei immer stark vertreten. Diesmal liegt es an Schabel und Hirschbüchler, die Ehre der Region hochzuhalten.

Die Initiative zur Förderung junger Weintalente wurde 2009 vom Gastronomiebetrieb Schlossquadrat in Kooperation mit dem Salon Österreich Wein ins Leben gerufen. „Die Schlossquadrat-Trophy bietet jungen Winzerinnen und Winzern die einmalige Gelegenheit, ihre Weine einem anspruchsvollen Publikum in Wien zu präsentieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen“, so Initiator Jürgen Geyer. Außerdem erhält der Gewinner eine Trophäe sowie eine Reihe von Preisen.