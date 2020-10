Madrid: Lockdown unter Protest

Spanien. Am Donnerstag strich Madrids Regionalpräsidentin Isabel Díaz Ayuso die Segel. „Madrid ist nicht im Aufstand, wir werden alle Anweisungen befolgen“, teilte die Konservative ihrem Regionalparlament mit – nicht allerdings, ohne doch noch eine Drohung daran zu knüpfen: „Wir werden vor Gericht gehen.“

Bis dahin aber steht es wieder einmal eins zu null im endlosen politischen Match zwischen Spaniens sozialistischer Regierung und vielen Regionen. Nicht nur die regierenden Separatisten in Barcelona, die ohnehin auf eine neue Abstimmung über die Unabhängigkeit von Spanien abzielen, gehen gerne auf Kollisionskurs mit der Zentralregierung.

Zehn Mal so viel Fälle wie in Berlin

Die Corona-Krise bietet dafür ständig Anlässe. Spanien ist wie schon im Frühjahr mit seinen Fallzahlen trauriger Spitzenreiter in Europa: Mit Abstand am stärksten betroffen sind die Hauptstadt und die endlosen Satellitenstädte, die sie umgeben. Durchschnittlich 400 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner pro Woche, zehn Mal so viel wie in Berlin, vier Mal so viel in Wien. Ein Fünftel aller Corona-Tests in Madrid fällt positiv aus und die Betten auf Intensivstationen sind zu 41,8 Prozent mit Corona-Patienten belegt.

Die Zahlen also liefern ausreichend Gründe, um einen Großteil der Hauptstadt und ein Dutzend Satellitenstädte unter Lockdown zu stellen.