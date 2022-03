Kremserin rettete Schildkröten in Costa Rica

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Drei Wochen lang war Sarah Lindner am Strand von Mata Palo in Costa Rica unterwegs. Jedoch nicht, um Urlaub zu machen, sondern um Leben zu retten – das Leben von zahlreichen Schildkröten.

Die 22-jährige BOKU-Studentin war dabei jedoch nicht auf eigene Faust unterwegs, sondern gemeinsam mit der Organisation Volunteer World. Diese bietet ein umfangreiches Angebot an Freiwilligenarbeit an, wie etwa, sich um die Rettung von Schildkröten in Costa Rica zu kümmern. Für Lindner „genau das Richtige“, wie sie im Gespräch mit dem KURIER erzählt.