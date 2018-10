Karl Schlögl: „Mit Kindern Verpasstes nachholen“

Am 30. Oktober legen Sie Ihr Bürgermeister-Amt nieder. Was passiert dann?

Ich habe drei große Projekte. Das erste ist meine Familie. Ich habe zwei Töchter, vier Enkelkinder, zwei Stieftöchter und dementsprechend viele Schwiegersöhne. Ich habe also eine sehr große Patchwork-Familie. Da möchte ich mich vor allem um meine Enkelkinder kümmern. Ich verbringe derzeit wenig Zeit mit ihnen. Abgesehen von einem Tag in der Woche, wo ich in der Früh als Großvater da bin, wenn die Eltern schon in die Arbeit müssen. Das wird jetzt dann mehr. Und dann kann ich das nachholen, was ich mit den eigenen Kindern nicht in dem Ausmaß erlebt habe. Meine Kinder haben immer gut über mich als Vater gesprochen, ich hab sehr gut für sie gesorgt, aber ich war nicht immer da. Und das Dasein ist sehr wichtig.