Karl Schlögl gibt Rücktritt als Bürgermeister bekannt

Karl Schlögl (SPÖ) hat am Donnerstagvormittag bekannt gegeben, "komplett aus der Politik auszuscheiden und als Bürgermeister zurückzutreten", wie er bei einer persönlichen Erklärung in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) verkündete.

"Ich habe lange hin und her überlegt. Aber nach 40 Jahren in der Politik, wo ich auch in der Spitzenpolitik tätig war, habe ich mich dafür entschieden", sagte er. Nur wenige Politiker seien auf allen Ebenen - von der Gemeinde, über das Land bis zum Bund - während ihrer Laufbahn tätig gewesen.

Konsenspolitiker

Insgesamt blickt Schlögl positiv auf seine verschiedenen Stationen zurück. "Ich bin dankbar für alle Funktionen, die ich ausgeübt habe. Ich habe immer versucht, gestaltend und verändernd zu wirken", sagte der 63-Jährige. Natürlich hätte es während seiner langen Zeit als Politiker Höhen und Tiefen gegeben. Auf das "kurze Abenteuer Landeshauptmann-Stellvertreter in Niederösterreich" hätte er im Nachhinein lieber verzichtet. Rückschläge hätte es besonders während seiner Zeit als Innenminister gegeben. "Aber währenddessen haben wir beispielsweise auch die DNA-Analyse eingeführt oder Interpol, die Briefbomben wurden aufgeklärt und die Balkankrise haben wir damals besser gelöst als jetzt, obwohl es damals viel mehr Flüchtlinge gab."

Schlögl sei außerdem immer bemüht gewesen, ein Konsenspolitiker zu sein - über die Parteigrenzen hinweg. "Manchmal habe ich aber auch spaltend gewirkt, weil ich oft als Erster Dinge gesagt habe. Bei vielem habe ich aber auch Recht behalten."

Stolz äußerte sich Schlögl über die Entwicklung von Purkersdorf. 1989 war er erstmals Bürgermeister geworden. "Damals hatte Purkersdorf 5000 Einwohner, heute sind es doppelt so viele. Wir haben eine hohe Lebensqualität hier. Es wurde viel geschafft und wir nehmen eine Vorbildrolle für andere Städte ein."

Mit 31. Oktober möchte Schlögl seine Ämter zurücklegen. Am 6. November werde dann der Nachfolger gewählt. Schon im Vorfeld drangen Gerüchte durch, dass der Gemeinderat Stefan Steinbichler ( SPÖ) sein Wunschkandidat sei, was Schlögl am Donnerstag bestätigte. "Es wird einen Generationenwechsel geben müssen", sagte er. Mit ein Grund für seinen Rücktritt: Er wollte bei der kommenden Gemeinderatswahl im Jahr 2020 aus Altersgründen nicht mehr antreten.

Die nächsten zwei Monate werde er nutzen, um die Übergabe ordnungsgemäß abzuwickeln.