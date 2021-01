Jochberg: Ein Dorf im Bann der britischen Virusmutation

Vor dem Eingang einer kleinen Pension am Ortsrand von Jochberg räumen am Mittwochnachmittag zwei Männer Schnee. Gesprächig sind sie nicht. „We are not talking to anybody“ – „Wir reden mit niemandem“, sagt einer der beiden, als ihnen klar ist, das vor ihnen ein Reporterteam stellt. Dabei gäbe es so viele Fragen.

Die Bewohner dieses Personalhauses einer Skischule, die laut bisherigem Kenntnisstand für einen Vorbereitungskurs zu einer Skilehrerausbildung nach Jochberg kamen, haben das Nachbardorf von Kitzbühel in Aufregung versetzt. 17 Personen – zwölf Briten und fünf Staatsbürger aus fünf EU-Ländern – stehen hier seit 3. Jänner unter Corona-Quarantäne.