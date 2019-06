Die neue Sehnsucht nach dem Wald

Nennen Sie es, wie Sie wollen. Sagen Sie, Sie wollen „zurück zur Natur“. Ihr inneres Kind wieder entdecken. Zu sich finden. Bäume umarmen.

Sie können auch einfach sagen: Ich will in den Wald. Ich habe Sehnsucht danach. Wonach genau? Nach dem frischen Geruch von feucht-kühler Erde. Nach Stille und nach Vogelgezwitscher. Dem Duft von frisch geschnittenem Holz. Dem Gefühl, mit nackten Füßen über weiches Moos zu laufen (nichts ist so weich wie ein moosiger Waldboden). Ich habe Sehnsucht danach, in einen Waldbach zu hüpfen. Ich will winzige Heidelbeeren essen. Den Kopf nach hinten beugen und zwischen Blättern den Himmel suchen. Durch die Sonnenstrahlen zwischen den Zweigen blinzeln. Hinter bemoosten Felsen Zwerge suchen. Mich erschrecken, wenn Tiere durchs Unterholz rascheln. Einen Feuersalamander bestaunen. Schweigen. Leise vor mich hinsummen. Mich nur auf den Weg konzentrieren. Kindern, denen fad ist, von meiner Kindheit erzählen. Mich erinnern, wie es war, als ich meine Mutter bat: Mama, erzähl’ mir, wie du ein Kind warst. Ich will mich auf den Boden werfen und den zart-betörenden Duft von Zyklamen inhalieren. Vom Weg abweichen und auf von geheimen Waldwesen angelegten Pfaden gehen. Kniehohe Farne über meine Beine streifen spüren. Mich über die kribbelnde Aufregung angesichts der potenziellen Gefährlichkeit eines Fliegenpilzes freuen. Tannenzapfen in den Rucksack stecken. An meinen harzigen Fingern riechen. Einen Ameisenhaufen anstarren. Auf einem Baumstamm sitzen und nichts tun als seine Rinde streicheln. Die Luft anhalten, damit kein Hauch den Falter, der sich auf meinem Knie niedergelassen hat, stört. Aus der Ferne das Rauschen des Wasserfalls hören. Mich im Anblick der feinen Struktur von Flechtenmoos verlieren. Von Weitem eine Lichtung durch das Dickicht blitzen sehen und mich auf das freuen, was danach kommt.