Im britischen Parlament sind die Tiere auf der Tagesordnung

Auch so mancher konservative Hinterbänkler bring da Tier-Initiativen ein. Tom Hunt aus Ipswich wollte etwa kürzlich Haustier-Diebstahl als eigenen Straftatbestand etablieren. Die Organisation DogLost verzeichnete im ersten Lockdown Ende März bis Ende Mai 65 Prozent mehr Hunde-Entführungen als im gleichen Zeitraum 2019. „Haustiere werden uns in Rekordzahlen entrissen, wenn wir ihre Kameradschaft am dringendsten brauchen“, sagte Hunt und beklagte, die Gesetzeslage „behandelt sie bisher wie leblose Gegenstände wie Handys und Laptops“.

In ein fortgeschrittenes Stadium kam diese Woche ein von der Regierung unterstützter Gesetzesvorschlag, der Haftstrafen in England und Wales für Tier-Misshandlung von maximal sechs Monaten auf bis zu fünf Jahre erhöhen würde. „Nicht alle Initiativen werden zu Gesetzen werden“, sagt McCulloch, aber er hofft auf Fortschritt dank des Einflusses der „aufrichtigen Tierschützerin“ Symonds auf den Platzhirschen Johnson.

Vielleicht war da die Weihnachtskarte des Premiers ja ein Signal, dass 2021 für Gleichgesinnte tierisch gut werde. Sie zeigte seinen Jack Russell Terrier Dilyn.