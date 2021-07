Fenchel - der letzte Schrei in der Küche

Von Nicole Ott

Wie sehr ich diese frühsommerlichen Morgen genieße, wenn unser Markt noch im Schatten liegt und die laue Sommerluft einen herrlichen Badetag verheißt. Zu dieser Zeit, wenn die Nächte kurz und die Tage mit vielen Sonnenstunden so schön lang sind, biegen sich die Tische am Marktstand mit all dem reifen Obst und Gemüse. Mein Blick fällt auf frische, zarte Fenchelknollen.

„Fenchel bekommen wir das ganze Jahr über, zu dieser Zeit aber ist er besonders jung und knackig, einfach herrlich!“, meint mein Standler. „Ich schneide ihn zusammen mit Karotten und Paprika in Stücke und dann serviere ich das Gemüse mit ein wenig Olivenöl und Salz zum Eintunken“, sagt eine junge Mutter, die mit ihrem kleinen Bub ihren Einkauf erledigt. „Jippsieh“ sagt da ihr Sohn, „Und ein Schachterl Erdbeeren möchte ich bitte auch.“

Der Fenchel kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum, wo er auch heute noch verwildert anzutreffen ist. Jeder Sizilienurlauber kennt das herrliche Wildgemüse in „Pasta con le Sarde“, dem berühmten Inselgericht. Bei uns wurde das Gemüse schon im Mittelalter in den Klostergärten angebaut, die weisen Mönche wussten um die Heilkraft der Fenchelsamen. Sie wirken beruhigend auf Magen und Darm.