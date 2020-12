Die Welt im Packerl: Exquisite Präsente gegen Fernweh

Eine beliebte Urlaubsdestination ist Trentino-Südtirol – kein Wunder, denke man nur an den fantastischen Trentingrana-Hartkäse oder Olivenöl aus der Gardasee-Region. Italienische Spezialitäten liefert etwa Il Botteghino in Baden (ilbotteghino.at). Qualitätsöl in schickem Design produzieren die Mühlviertler Farmgoodies-Bauern, vor allem Hanf- und Leinöl (farmgoodies.net).

Mühlviertler Öl, Gin & Whiskey aus Niederösterreich

Ebenfalls wie Öl geht der Boar Gin runter – wenn man das Trendgetränk mag. Die innovative Destillerie (Trüffel!) aus dem Schwarzwald mit der dicken Wildsau auf dem Etikett zählt zu den höchstprämierten Herstellern weltweit (boargin.de).

Prämierten Gin gibt es aber auch in Österreich, zum Beispiel bei den Steiner-Brüdern im Wagram (steiner.store). Vom Gin ist es nicht weit zum Whiskey. Vom Feld in die Flasche ist das Motto von Doris und Josef Farthofer. Das Urgetreide wird in der eigenen Mälzerei verarbeitet. „Wir bieten vollkommen biologisch hergestellte Destillate an.“ Eine erwähnenswerte Eigenkreation: Birnendessertwein Mostello (destillerie-farthofer.at).