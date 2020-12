Der "einsamster Elefant der Welt" flog in sein neues Glück

In Ketten in einem viel zu kleinen Gehege und allein – so musste der Elefant Kaavan jahrelang dahinvegetieren. Er galt als „einsamster Elefant der Welt“, für dessen Befreiung sich unter Führung der Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ weltweit immer mehr Menschen einsetzten – darunter auch die 74-jährige Pop-Ikone Cher. Die Bemühungen führten jetzt zum Erfolg: Der 36-jährige Dickhäuter konnte sein „Gefängnis“ im heruntergekommenen Marghazar-Zoo in der pakistanischen Hauptstadt verlassen und wurde nach Kambodscha ausgeflogen.