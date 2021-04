Es ist eine Meldung, die zur aktuellen Lage in Chile und Uruguay passt. Die chinesischen Impfstoffhersteller Sinovac und Sinopharm erwägen ihre Impfstoffe mit anderen zu kombinieren, um eine höhere Effektivität zu erzielen, meldete das Portal Montevideo am Donnerstag. Die Meldung platzt in eine Phase, in der die beiden Impfweltmeister Lateinamerikas mitten in eine neue Infektionswelle laufen, obwohl schon beträchtliche Teile der Bevölkerung geimpft sind.