„Wir haben genug nackte Schultern gesehen“, erklärte die niederländische Mode-Trendforscherin Li Edelkoort schon vor einigen Jahren. Es mache sich eine Prüderie wie im Mittelalter breit – in Form von weiten Tuniken wie sie für Maler dieser Zeit typisch waren. Weil wir in immer unruhigeren, instabilen Zeiten leben, schenken wir im Umkehrschluss vermehrt Details Aufmerksamkeit, so Edelkoort. Kopf und Schulterpartie stehen im Fokus.

Auf den Fashion Weeks von New York bis Paris ging es auffällig angezogener zu als noch vor einiger Zeit. Vielleicht ist das eine Antwort auf die Krisenzeiten, in denen die Röcke angeblich immer länger werden. Sogar Luxuslabel Versace, das für sehr sexy und freizügige Abendroben steht, zeigte diese Saison hochgeschlossene Blusen in Flieder, die mit knielangen Satin-Röcken und farbigen Strumpfhosen kombiniert wurden.

In schweren Zeiten richtet man den Blick scheinbar auch gerne zurück in die vermeintlich schöne Vergangenheit. Jedenfalls haben viele Modehäuser vergangene Jahrzehnte für sich entdeckt und arbeiten sich wie verrückt an den eigenen Archiven ab.