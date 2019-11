Beim Most daheim: Die Fakten zur Landessäure Oberösterreichs

Obstweinverordnung

Das Getränk ist aktuell auch auf dem besten Weg weg vom Haustrunk, hin zum Qualitätsprodukt mit staatlicher Prüfnummer. Oberösterreich nimmt in punkto Most-Qualitätsstandards österreichweit eine Vorreiterrolle ein. Der erste Grundstein dafür wurde mit der Obstweinverordnung aus dem Jahr 2014 gelegt. Die Prüfnummer zeigt Mostliebhabern Produkte an, die vom Bundesamt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg oder Eisenstadt kontrolliert wurden. Und es geht noch viel weiter: Als erstes Bundesland in Österreich hat Oberösterreich 2015 die erste Qualitätsprämierung für Most überhaupt, den „Culinarix Most“ eingeführt. 31 der rund 400 Mostproduzenten (siehe auch Karte Seite 78) haben aktuell Qualitätsmost mit der staatlichen Prüfnummer in ihrem Sortiment. Sein guter Ruf steigt nicht nur in Sachen Qualität und Geschmack, sondern Most soll auch gesund sein. Neben der (offensichtlich) förderlichen Starthilfe für die Verdauung soll er den Körper darüber hinaus mit viel Vitamin C, Kalzium und Magnesium versorgen und zudem die Cholesterinwerte senken. Damit ist die Verwandlung vom Doppler zum Lifestylegetränk für den Most perfekt.

Unter folgendem Link finden Sie eine Karte mit mehr als 80 Mostbauern, bei denen entweder ab Hof Apfelsaft, Most & Co. gekauft werden kann oder die sogar als Mostschank oder Heuriger gemütliche Abende mit Speis' und Trank versprechen: Mostbauern in Oberösterreich.