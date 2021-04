Beim Einkaufsbummel fürs Kaffeehaus testen lassen

„Es hat in der Stadt noch nicht viel Angebot gegeben“, erklärt Kiweno-Geschäftsführer Robert Fuschlberger, warum man auf den Zug aufgesprungen ist. Dass, die auch in Diskussion stehenden Zutrittstests für den Handel, ihn künftig von seinen Kunden abschneiden könnten, glaubt er nicht. „Ich gehe davon aus, dass das nur für die Geschäftsflächen selbst, aber nicht für das Betreten des Einkaufszentrums gilt.“

Das Angebot an solch niederschwelligen Testeinrichtungen von privaten Betreibern wächst. Die Wirtschaftskammer bietet in Kooperation mit einer Apotheke ebenfalls Tests ohne Voranmeldung an.

Direkt gegenüber vom Kaufhaus Tyrol hat kurz nach Ostern ein weiterer Anbieter in der Maria-Theresien-Straße, Innsbrucks zentraler Einkaufsmeile, in einem leer stehenden Geschäftslokal geöffnet.