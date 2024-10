66 Jahre Paddington Bär: Wie eine Kinderbuchfigur zur britischen Ikone wurde

In der Londoner County Hall gleich neben dem London Eye kann man seit Kurzem bei der „Paddington Bear Experience“ interaktiv in die Welt der vielleicht berühmtesten britischen Kinderbuchfigur eintauchen.

© Alex Brenner Mrs. Brown bei den Vorbereitungen zum Marmelade-Day-Festival in der Paddington Bear Experience

Von einer detailverliebt nachgebauten Paddington Station (wo der Bär in der Buchvorlage von den Browns gefunden wird) gelangt man mit dem Zug zum Haus der Familie Brown, um bei den Vorbereitungen zum Marmelade Day (Paddingtons Lieblingsspeise) zu helfen.

Bonds Begegnung 66 Jahre nachdem Michael Bonds Kinderbuch erstmals in die Regale britischer Buchhandlungen geschlichtet wurde, hat der Bär Kultstatus erreicht. Begonnen hatte es mit einer zufälligen Begegnung. In der Weihnachtszeit zwei Jahre zuvor war Michael Bond ein Teddybär aufgefallen, der im Spielzeugladen „ein wenig verloren dreinblickte“.

© APA/AFP/ADRIAN DENNIS Michael Bond inspirierte ein Teddybär-Kuscheltier in einem Spielzeugladen

Verbunden mit dem Bild jüdischer Kinder, die während des Zweiten Weltkriegs aus Europa in England ankamen, kam ihm die Idee der Geschichte mit dem Bären aus Peru, der ein „Bitte kümmern Sie sich um diesen Bären“-Schild um den Hals trägt. Er wird in London von der Familie Brown gefunden und erlebt hier viele Abenteuer. Bis heute wurden Bonds Bücher 35 Millionen Mal verkauft und in 40 Sprachen übersetzt. Plüschversionen in diversen Größen hängen in jedem britischen Souvenirladen. Und in einer aktuellen Liste der berühmtesten britischen Kultfiguren rangiert Paddington ein bisschen unter Harry Potter, aber über Prinzessin Catherine. Seit dieser Woche ist England um 23 Paddington-Statuen reicher – sie sollen Lust auf den neuen Film „Paddington in Peru“ machen.

© Bauer Anna-Maria London-Besucher lassen sich gerne mit der Paddington-Statue am Leicester Square abbilden - nun gibt 23 weitere Statuen, diesmal in Farbe.

Er kommt am 8. November in die englischen und am 30. Jänner in die österreichischen Kinos.

Vom Film zum Erlebnis Auch Nathan Brine hatte als Kind Paddington Bär vorgelesen bekommen. Doch so richtig in seine Wahrnehmung kam der Bär 2015 durch den ersten Paddington Film mit Hugh Bonneville als Mr. Henry Brown und Nicole Kidman als fiese Tierpräparatorin Millicent Clyde. So fasziniert war er von der Welt, dass er vor fünf Jahren der „Paddington Bear Experience“ als Produzent beitrat.

© Alex Brenner Seit Mai können Besucher die neue Paddington Experience in London ausprobieren

Doch noch bevor er die Attraktion eröffnen konnte, wurde Paddington auf anderem Weg ins Zentrum der Aufmerksamkeit katapultiert. Anlässlich ihres Platinjubiläums hatte Königin Elizabeth einen Sketch mit ihm aufgenommen. Sie tranken Tee und teilten ihre Vorliebe für Marmeladensandwiches. Als die Queen ihn für ihre Feierlichkeiten verlassen muss, zieht Paddington respektvoll den Filzhut und spricht jene Worte, die vielen im krisen- und pandemiegebeutelten Großbritannien besonders nahe gingen: „Dankeschön, Ma’m. Für alles.“

Ein Moment, der für Nathan Brine Paddingtons Beliebtheit auf den Punkt bringt: „Er ist ein Abbild der Menschen, die wir alle gerne wären: großzügig, liebevoll und neugierig.“

© APA/AFP/BUCKINGHAM PALACE/CHRIS JACKSON Die Briten ließen mehr als 1.000 Paddington Kuscheltiere zum Andenken nach dem Tod von Königin Elizabeth zurück. Sie wurden nun von Königin Camilla an Kinderhilfsorganisationen gespendet