"Unendliche Geschichte": So aktuell ist Michael Endes Buch heute

Wie sehr der frühere Walddorf-Schüler Ende von der aufkommenden Umweltbewegung inspiriert war, ist nicht klar. Seine jungen Leser jedoch wurden in den 70-er und 80-Jahren zu Umweltbewusstsein erzogen. Ein Jahr vor Erscheinen wurde in Österreich über das Atomkraft Zwentendorf abgestimmt, in der Schule wurde den Kindern Mülltrennung beigebracht, die Grüne Bewegung kam in Fahrt.

Wenn wir heute an die Unendliche Geschichte denken, erinnern wir uns vor allem an den ersten Teil, die aufregende Rettung der Welt. Doch im zweiten Teil geht es um den tieferen Sinn des Handelns, einen Aspekt, den man als Kind gar nicht so wahrnimmt. Nach seinem Lieblings-Kinderbuch gefragt, erklärte etwa der deutsche Jazzpianist Michael Wollny, was er von Bastian gelernt hat: „Er bekommt Macht über das Land Phantásien übertragen, muss aber lernen, dass damit nicht Willkür gemeint ist. Er merkt, dass Gutes tun gar nicht so einfach ist.“

Und genau das erleben die Jugendlichen heute auch. Ihr Handeln hat Konsequenzen und sie können die Verantwortung übernehmen. Und damit gibt das Buch seinen jungen Lesern eine Inspiration, die bei manchen ein Leben lang hält. Voss: „Am Ende gelingt es den Figuren, gegen das Böse, das Materialistische, gegen das Vereinfachende zu siegen.“

Viel Glück, Greta. Wünscht dir Bastian.