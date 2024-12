Grundsätzlich ist der neue CX-80 so etwas wie die Langversion des CX-60. Das sieht man dem Auto auch an – von vorne so, wie man den CX-60 kennt. In der Seitenansicht offenbart sich aber das eigentliche Wesen den CX-80.

Fünfundzwanzig Zentimeter wurden hier addiert, und es ist durchaus so, dass hier alles trotz Verlängerung stimmig wirkt. Die Wohltat der neu gewonnenen Länge offenbart sich im Inneren. Und hier vor allem in Reihe zwei.