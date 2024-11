Natürlich wird das Thema Anschaffungskosten bzw. das Preis-Leistungsverhältnis auch beim neuen Duster von Dacia weiterhin das Kriterium Nummer eins sein. Aber wohl nicht mehr allein. Der neue Duster ist ein mittlerweile ein selbstbewusstes Auto, das nicht mehr allein des schnöden Mammons wegen gekauft werden wird. Der neue Duster ist auch unter den Kandidaten für den begehrten Titel Car of the Year 2025 .

Innen empfängt einen viel Hartplastik – gut, irgendwie muss man auf den günstigen Preis kommen. Aber was bei anderen Marken nach Sparen am falschen Ort aussehen mag, wirkt bei Dacia robust und beschränkt aufs Wesentliche. In der Topausstattung zieren die Lüftungsdüsen kupferfarbene Elemente (kennt man sonst von einer Marke aus Spanien). Natürlich wächst auch bei Dacia das Infotainment-Programm. In den Ausstattungslinie Extreme hat man einen Touchscreen im Format 10,1 Zoll. Gleichzeitig lässt sich auch das Smartphone an einem entsprechenden Halter fixieren und mittels Android Auto oder Apple CarPlay mit dem Auto verbinden.