Range Rover mit noch mehr Sportlichkeit in der dritten Generation

Im Vergleich zu den Vorgängern zeigt das neue Modell in der Tat zumindest optisch noch mehr Sportlichkeit (gefahren werden konnte es beim KURIER-Besuch nicht). Weniger Ecken und Kanten, schmälere Scheinwerfer (Matrix-LED) und eine tiefere Front. Im Innenbereich zeigt sich mehr Raum als bisher, die Sitze und Verkleidungen sind entweder aus Lederimitat (hellgrau oder dunkelblau) oder Stoff (in fünf Farben erhältlich). Das Lenkrad ist kleiner geworden und wird flankiert von einem 13-Zoll-Bildschirm. Befehle können auch via Spracheingabe (über Amazons Alexa) gegeben werden.